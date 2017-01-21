أكد تركي حميدان التركي أن عائلته تمكنت من سماع صوت والده الذي اتصل بهم مؤخراً من محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انقطاع وشبه انعدام للتواصل مدة أربعة أشهر.
وأشار تركي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” أمس الجمعة إلى أن والده لم يتمالك دموعه، حيث قال إنه ” ولأول مرة منذ ١١ سنة سبقت عبراته عباراته “.
يذكر أن التركي يقضي حكماً بالسجن في سجن لايمن بولاية كولورادو، وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2005 بتهمة إساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية. وفق “صدي”.
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