حقق الشاب القطري المولود بنصف جسد وبدون أطراف سفلية غانم المفتاح حلمه بأداء العمرة والطواف حول الكعبة على يديه وتقبيل الحجر الأسود دون استخدام كرسي متحرك.
وكان المفتاح، أعلن عن حلمه بأن يطوف على يديه حول الكعبة المشرفة، فحوّل الأمير سلطان بن سلمان حلم الشاب لحقيقة، باستضافته هو وأسرته لأداء مناسك العمرة، موجهاً بتوفير السبل التي تمكّنه من الطواف حول الكعبة على يديه.
وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الشاب غانم وهو يقبل الحجر الأسود ويطوف حول الكعبة على يديه وسط حراسة رجال الأمن لحمايته من الازدحام والتدافع، فيما قابله الشيخ ماهر المعيقلي في صحن الطواف وصافحه وقبل رأسه ودعا له، مؤكداً لغانم أنه حينما علم بوجوده جاء ليسلم عليه.
وكان الشاب غانم قد اشتهر بأنه قاهر الإعاقة، بفضل مساعدة أسرته خاصة والدته، ما مكّنه من الاشتراك في عدد من البطولات الرياضية الخاصة بالمعوقين، وأصبح من الناشطين اجتماعياً، حيث أنشأ جمعية لتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء، وغير ذلك من مشاركاته في الأنشطة والأعمال الخيرية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشاب غانم، نشر عبر حسابه على انستغرام صوراً ومقاطع فيديو له أثناء طوافه بالكعبة، وقدم الشكر لرئيس الهيئة العامة للسياحة وللتراث الوطني رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على ما قدم له من مساعدة، وتحقيق حلمه بالطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.
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