أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً متفاوتة بالسجن والجلد والمنع من السفر على 3 مواطنين من متعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع.
وكانت الشرطة، وفقاً لـ”مكة”، قد تلقت بلاغاً من مواطن بوجود جثة في الشارع، واتضح أنها لأحد الوافدين، وأثبتت التحريات وجود صلة لصاحب الجثة بثلاثة مواطنين يتعاطون الهيروين، وبالقبض على أحدهم أقر بأنه والمتوفى تعاطيا الهيروين فدخلا في إغماءة وعندما استيقظ وجد الوافد متوفى، فتخلص من الجثة بإلقائها بجوار مجمع تجاري.
وتضمنت الأحكام التي صدرت بحق المتهمين الثلاثة، الحكم على المتهم الأول بالسجن سنة و300 جلدة، فيما حكمت على كلٍ من المتهمين الثاني والثالث بالسجن مدة 6 أشهر و75 جلدة لكل منهما، بجانب منع كلٍ منهما من السفر لمدة عامين.
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