فتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تحقيقاً في شكوى مواطن، اتهم فيها مستوصفاً طبياً شهيراً بالتسبب في إصابة ابنته بالعمى والصمم وعدم النطق، إثر خطأ طبي.
وقال المواطن يوسف العتيبي والد الطفلة وفقاً لـ”سبق” إن ابنته “حلا” (5 سنوات) أُصيبت بإنفلونزا بسيطة، وتم نقلها للمستوصف، حيث أُجريت لها التحاليل المطلوبة، وتم حقنها بإبرة مغذٍ، وإعطائها علاج دون انتظار نتيجة التحاليل، التي أظهرت لاحقاً إصابتها بداء السكري.
وأضاف: “بانتصاف المغذي لاحظت تغير لون شفتي ابنتي للسواد، فنصحتني الطبيبة بنقلها إلى أقرب مستشفى حكومي لتدهور حالتها الصحية، حيث نُقلت بالفعل لمستشفى الثغر العام، وهناك تم فحص نسبة السكر لديها فوُجد مرتفعاً، فتم سحب المغذي الذي وضعه لها المستوصف، وتم تزويدها بأنبوب تنفس وإدخالها غرفة الإنعاش”.
وتابع أن الطبيب المعالج شخص حالتها بانقطاع الأكسجين عن الدماغ نصف ساعة وارتفاع السكر إلى (١٠٠٠)، وباليوم التالي تم تحويلها لمستشفى شرق جدة، ثم أُدخلت العناية المركزة أياماً عدة، وحالياً فقدت ابنته البصر والسمع والنطق واضطراب مستوى السكر لديها، فضلاً عن التعب النفسي والبكاء الشديد.
وأشار إلى أن المستشفى أمر بتحويل ابنته بحجة عدم توفر الإمكانات اللازمة لديه لعلاج الطفلة، وطلب تحويلات إلى مستشفيات متخصصة بجدة للكشف عن عصب العين، وتم رفض الطلب؛ إذ لا يوجد جهاز كشف عن عصب البصر في مدينة جدة.
وناشد المواطن العتيبي نقل ابنته إلى أحد مستشفيات الحرس الوطني لعلاجها بشكلٍ عاجل، نظراً لحالتها الصعبة التي تتطلب علاجاً متخصصاً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج