أقدم شاب في العقد الثاني من العمر في مدينة بريدة على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام كانت برفقة والدها واعتدى عليها ولاذ بالفرار قبل العثور عليها من قبل الأمن والقبض على الجاني.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية ورد إليها بلاغ صباح يوم الاربعاء الماضي يفيد بتعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية (3 أعوام) للإركاب من قبل شخص مجهول قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار، وقد تم العثور عليها وقد ألحق بها إصابات متعددة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.
وأضاف أنه تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث تبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها، لافتا إلى أن المختصين بمركز شرطة جنوب بريدة استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج