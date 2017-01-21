أظهرت لقطة تلفزيونية من مباراة نادي الفتح، طالبا يراجع مقرراته الدراسية خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نادي الوطني، في منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأبانت اللقطة الطالب، وهو يقرأ دروسه بتمعن خلال متابعته للمباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 2- 1 لصالح نادي الفتح، وبهذا الفوز يعبر النادي إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.
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