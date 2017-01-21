كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المقبوض عليه حسام بن صالح الجهني، في المداهمة الأمنية التي شملت وكرين في جدة ليس من المطلوبين أمنياً.
وقال اللواء التركي في مداخلة له على قناة الإخبارية السعودية مساء اليوم (السبت) إن المواطن حسام الجهني ليس من المطلوبين أمنياً، ولكن سبق إيقافه قبل 13 سنة.
وأضاف التركي أن الإرهابيين اللذين تمت مداهمة وكرهما في حي الحرازات، لم يجدا طريقة للهروب من رجال الأمن إلا بتفجير نفسيهما.
يذكر أن رجال الأمن، داهموا وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في محافظة جدة، أحدهما في حي الحرازات والآخر في حي النسيم، حيث تم القبض فيها على مواطن وامرأة باكستانية الجنسية يدعي أنها زوجته، وعثر بحوزتهما على سلاح رشاش وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة.وفق “أخبار 24”.
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