أحتفت لجنة التنمية الأهلية بنعجان مساء الأمس الجمعة بالأبطال المشاركين بالحد الجنوبي من أهالي مركز نعجان، وقد احتوى التكريم على العديد من الفقرات ومنها آيات من القرآن قدمها الطالب محمد حسين ثم كلمة لرئيس اللجنة الأستاذ بسام ابراهيم العميرة والذي شكر فيها الحضور على تشريفهم لهذه المناسبة ثم قال أقل ما نقدمة لجنودنا البواسل هو الوقوف معهم وخدمتهم وابرازهم بمثل هذه المناسبة وفي ختام كلمته.
دعاء الله سبحانه بالنصر لجنودنا البواسل وان يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكرونه ويديم علينا أمننا وإيماننا وتلى ذلك أبيات من الشعر قدمها الشاعر حمد محمد المطيران.
وبعد ذلك كان لأهالي نعجان كلمة ثناء و محبة للمحتف بهم قدمها الأستاذ راشد بن حمد المياح.
بعد ذلك قدم عرض مرئي عن المحتف بهم من إعداد الأستاذ سعد بن علي المياح ثم. قدم العميد الركن فهد بن احمد الخطيفي كلمة بهذه المناسبة وفي الختام قدمت اللجنة هدايا تذكارية للمشاركين في الحد الجنوبي وبالنهاية أقيمت مائدة عشاء للحضور .
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