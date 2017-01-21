اقامت إدارة مستشفى وادي الدواسر العام ، يوم أمس، حفل تكريمياً للموظفين والموظفات المتميزين من أطباء وفنيين، نظير جهودهم المبذولة لخدمة المرضى.
وأكد مدير المستشفى المكلف الأخصائي ياسر بن عبدالله آل شملان، خلال التكريم على أهمية تكريم المتميزين في أعمالهم، وان ذلك التكريم سيكون مستمراً لكل من يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز ثقة المرضى والمراجعين بالخدمات التي يقدمها المستشفى بكافة أقسامه.
ودعا آل شملان الجميع الى بذل المزيد من الجهد وليكون ذلك التكريم دافعاً لبقية العاملين بالمستشفى، للارتقاء بالخدمات المقدمة في سبيل خدمة وراحة مرضى ومراجعي مستشفى المحافظة.
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