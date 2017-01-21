رفضت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا تسجيل لاعب الوسط البرازيلي التون خوزيه، وستصدر بيانا لاحقا لكشف أسباب الرفض وتفاصيل قضيته مع ناديه السابق الفتح والمحطات التي مرت بها قضيته الحالية.
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