اشترط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال سلمان الفرج على إدارة ناديه مبلغ 8.5 مليون ريال (ثمانية ملايين ونصف المليون ريال) من أجل تجديد عقده مع الفريق لفترة مقبلة، بعد أن دخل ناديا النصر والأهلي على خط المفاوضات مع اللاعب.
وكشفت مصادر (الرياضي) أن إدارة الهلال قدمت للاعب عرضها الأخير، والبالغ 7.5 مليون ريال، غير أن اللاعب طلب زيادة مليون ريال، من أجل التجديد مع الفريق والاستمرار بالشعار الأزرق.
وزاد المصدر أن اللاعب لم يضع أي شروط من ناحية مقدم العقد، حتى يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي حول التجديد، بعد أن اقترب في الأيام الماضية من الانتقال إلى الدوري الإماراتي، وبالتحديد إلى فريق الجزيرة بعرض بلغ 12 مليون ريال في السنة، إلا أن إدارة الهلال اشترطت آنذاك 15 مليون ريال للسنة الواحدة، مما أوقف المفاوضات، وعادت المفاوضات الهلالية مع ما يسترو خط الوسط.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج