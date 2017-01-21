عبر لاعب فريق النادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية ، حسين المقهوي ، سعادته الكبيرة بتجاوز عقبة ضيفه الشعلة بهدفين مقابل هدف ،مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة وبلوغ دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتميز حسين المقهوي في مباراة فريقه الأهلي ضد الشعلة، وقاده لتحقيق فوزا رائعا وقاتلا أمام الشعلة بهدف ثاني مميز من تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس الشعلاوي بالثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
قال حسين المقهوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعليقا على هدفه القاتل والفوز الثمين ضد الشعلة : ” الحمد الله يا رب على هذا التأهل وبأذن الله القادم أجمل”.وفق “النادى”.
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