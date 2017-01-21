استنكر الداعية الإسلامي محمد العريفي، تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المهاجمة للإسلام، والتي تعهد خلالها بمحاربة إدارته للإسلام الراديكالي واستئصال الإرهاب من على وجه الأرض، متسائلًا عن سبب التركيز على “التطرف الإسلامي؟”.
وأضاف العريفي، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل الأديان والمذاهب فيها معتدلون ومتطرفون، فلماذا يركزون على من يُسمّونهم “متطرفين إسلاميين” ويصمتون عن متطرفي البوذية واليهودية والنصرانية!”.
من جهته تنبأ الداعية الإسلامي، عوض القرني بـ”سقوط أمريكا” على حد تعبيره، قائلا في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: “أكثر النظريات التاريخية والحضارية في قيام وسقوط الإمبراطوريات تؤكد بدء سقوط أمريكا لكنه لن يكون بسرعة سقوط السوفيات.”
وتابع القرني قائلا: “سيكون أفول نجم أمريكا كقوة مهيمنة في العالم أكثر وضوحا وأشدّ تسارعاً في عهد ترامب والسؤال الكبير جداً: من البديل؟.. المتوقع أن الداخل الأمريكي في عهد ترامب سيعيش انقسامات اجتماعية وسياسية وأزمات اقتصادية حادّة وغير مسبوقة منذ عقود.”وفق “المرصد”.
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