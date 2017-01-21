أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، مؤخرًا، قرارًا بتشكيل لجنة لتخفيض “العنف” بالمدارس، تضم 18 عضوًا على مستوى إدارة التعليم بالمنطقة.
ووجه الحارثي بتشكيل لجنة برنامج “رفق” الإرشادي المعني بجانب التوجيه والإرشاد، والمتخصص بدراسة وتحليل حالات “العنف” بمدارس التعليم العام بنين وبنات، والحد منها. على أن تعقد اجتماعها الأول في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بعد غد الاثنين (23 يناير 2017).
وتناقش اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن أبرزها دراسة أسباب ارتفاع ظاهرة العنف بأنواعه المختلفة بين طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام، والوسائل والبرامج التي تحد منه، ووسائل وبرامج التوعية والتوجيه والإرشاد، وطرق العلاج وكيفية الوصول للحالة المعنفة واكتشافها وإرجاع حقوقها.وفق “عاجل”.
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