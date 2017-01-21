.قدمت شركة بالرياض بلاًغا عن سرقة محافظ وممتلكات تعود لعدد من موظفيها ومحتويات مكاتبها، مدعومة بمقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة بالشركة للسارق أثناء تنفيذه جريمته.
وكان اللص قد دخل الشركة التي يقع مقرها بالقرب من مخرج 5 بمدينة الرياض، وذلك يوم الاثنين الماضي مدعياً أنه عاطل ويبحث عن عمل، ثم استغل توجه موظفي الشركة لأداء الصلاة ليقدم على السرقة، دون أن ينتبه لكاميرات المراقبة التي وثقت عملية السرقة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج