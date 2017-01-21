أكد المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام العنزي، أن عدد السعوديين بالسجون الأردنية يبلغ 39 سجيناً بينهم امرأة واحدة.
وأوضح العنزي وفقاً لـ”الرياض”، أنه قد صدرت أحكام بحق 20 منهم، فيما لم تصدر أحكام بحق الـ19 موقوفاً الآخرين، مشيراً إلى أن السفارة تجري متابعة دورية للسجناء السعوديين في السجون الأردنية وتقف على احتياجاتهم.
وأضاف العنزي، أن جميع السجناء السعوديين بحالة صحية جيدة، وفي حال حدوث عارض صحي لأحدهم تعمل السفارة على التنسيق مع مسؤولي السجون الأردنية لمتابعة حالته والاطمئنان على صحته، فضلاً عن حرص السفارة على تأمين احتياجات السجناء ومتطلباتهم، مثل توفير كسوة سنوية وإعاشة لهم.
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