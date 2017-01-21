قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشر، بدءاً من الأول من فبراير المقبل.
من جانبها، كشفت مصادر أن الوزارة تهدف من القرار الجديد إلى شمول أكبر شريحة ممكنة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولتخفيف العبء المالي على المستفيدين من قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء، فيما يشمل الدعم جميع المستفيدين باستثناء شريحة العجز المؤقت.
والآلية المتبعة حالياً هي إرسال قيمة الدعم للشركة السعودية للكهرباء ليتم تسديد جزء من فاتورة الكهرباء بموجبه، بينما ينص القرار الجديد على أن تقوم وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي بتحويل قيمة الدعم مباشرةً إلى حسابات المستفيدين البنكية اعتباراً من 01/ 02/ 2017م حسب جدول قيمة الدعم الآتي ذكره.
ويختلف مبلغ الدعم الذي سيتم تحويله للمستفيدين باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان، وحُدد اليوم الخامس من كل شهر هجري موعداً لإيداع الدعم النقدي لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “سبق” تفصيل قيمة الدعم بالنسبة لعدد أفراد الأسرة على النحو التالي:
فرد واحد: 72 ريالاً
فردان: 89 ريالاً
3 أفراد: 118 ريالاً
4 أفراد: 130 ريالاً
5 أفراد: 166 ريالأ
6 أفراد: 206 ريالات
7 أفراد: 246 ريالاً
8 أفراد: 246 ريالاً
9 أفراد: 334 ريالاً
10 أفراد: 334 ريالاً
11 فردًا: 401 ريال
12 فردًا: 446 ريالاً
13 فردًا: 522 ريالاً
14 فردًا: 526 ريالاً
15 فردًا: 526 ريالاً
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