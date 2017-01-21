توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.
كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.
وتوقعت تكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية و على الأجزاء الغربية لمنطقة الحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.
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