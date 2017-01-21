شكت مسنة سبعينية إلى محكمة الأحوال الشخصية في دعوى قضائية إهمال أبنائها، وتفريطهم في زيارتها.
وطالبت السيدة المسنة المحكمة في الدعوى المقدمة بإلزام ثلاثة من أبنائها “طبيب، ومهندس، ومعلم”، وأحفادها بزيارتها مرتين كل شهر على الأقل.
وكانت المحكمة قد أصدرت أوامر قضائية خلال الأشهر الماضية، تلزم فيها سبعة أبناء وبنات في مواقع وظيفية مختلفة بزيارة والديهم.
وحذرت محكمة الأحوال الشخصية الأبناء من المغبة القانونية في حالة التقاعس عن هذه الزيارات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لـ “عكاظ”.
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