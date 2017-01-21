صنفت وزارة الداخلية أخيرا نسب صرف بدل «المناطق النائية» لضباطها في 14 منفذا حدوديا بريا تابعة لها، موزعة على سبع مناطق.
هذا وإن الداخلية وجهت قبل نحو شهر إداراتها المعنية بصرف بدل «المناطق النائية» للضباط والأفراد العاملين فيها، محددة بذلك 197 موقعا يستحق من خلالها بدل الصرف، إضافة إلى تحديد 14 موقعا يستحق فيها ضباط المنافذ الحدودية البدل وفق إجراءات محددة.
وكشفت عن النسب المحددة التي تصل إلى 15%، مشيرة إلى أن بعض المنافذ الـ14 تختلف عن الأخرى في آلية تحديد النسبة للضباط المعنيين بالصرف، إذ إن بعض المنافذ تتراوح نسبة الصرف لها ما بين 10% و 12%.
وأبانت أن توجيهات الوزارة جاءت بناء على ما رفعته الجهات المعنية فيها من توصيات اللجنة المشكلة بتاريخ 17/2/1437 بقرار وزير الداخلية، القاضي بتشكيل لجنة للشخوص للمواقع النائية التابعة للقطاعات الأمنية بالوزارة، لتقييمها وتحديد نسبة البدل، إضافة لاستناد الوزارة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1405، وقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1434، ولمقتضيات المصلحة العامة تم التوجيه بالصرف.وفق “مكه”.
نسب صرف بدل المناطق النائية في المنافذ
منافذ المنطقة الشرقية
• البطحاء 15%
• سلوى 15%
• الرقعي 12%
• الخفجي 10%
• جسر الملك فهد 10%
منطقة تبوك
• الدرة 15%
• حالة عمار 12%
منطقة نجران
• الخضراء 15%
• الوديعة 10%
منطقة الجوف
• الحديثة 12%
منطقة جازان
• الطوال 15%
منطقة عسير
• علب 10%
منطقة الحدود الشمالية
• طريف 12%
• جديدة عرعر 15%
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