سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة جدة، 5 دعاوى معاشرة بالمعروف أقامها أزواج ضد زوجاتهم إثر تدخلات عائلية.
وكشفت مصادر بالمحكمة عن أن الرجال هم الأكثر دعاوى في طلبات المعاشرة بالمعروف من النساء، لافتين إلى أن تدخل الأسر سبب أساسي لنشوب النزاعات الخلافية بين الزوجين.
وأكدت المصادر على أن شكوى الرجال الذين أقدموا على رفع دعوى لإلزام زوجاتهم على المعاشرة بالمعروف، كانت من أهل الزوجة الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تحريض الزوجات على التمرد والعصيان، بحسب “عكاظ”.
وقالت المصادر إن المحكمة باشرت 5 دعاوى قدمها أزواج ضد زوجاتهم في 4 أشهر، وأنهم طالبوا في دعواهم إلزام الزوجات بالمعاشرة بالمعروف.
ونوهت المصادر إلى مساعي المحكمة الحميدة في الحد من هذه الخلافات بعد الجلوس مع أطراف النزاع، لافتًا إلى إنهاء ثلاث دعاوى صلحًا.
وأضافت المصادر أن المحكمة تستعين في جلسات الصلح بأخصائيين نفسيين واجتماعيين لمعالجة القضايا الأسرية، متابعًا: “استطاع قسم الصلح أن يحل 60٪ من القضايا الأسرية عن طريق 11 لجنة تولت مهام إنهاء الخصوم بين الأطراف المتنازعة”.
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تأجيل 5 دعاوي معاشرة بالمعروف ضد زوجات إثر تدخلات عائلية بجدة
الخرج اليوم - حمد السويحب :
سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة جدة، 5 دعاوى معاشرة بالمعروف أقامها أزواج ضد زوجاتهم إثر تدخلات عائلية.
سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة جدة، 5 دعاوى معاشرة بالمعروف أقامها أزواج ضد زوجاتهم إثر تدخلات عائلية.
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