أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج استقدام العمالة المنزلية “مساند”، اختصر مدة إصدار التأشيرات إلى يوم واحد إلكترونياً.
وأوضحت الوزارة خلال حسابها على موقع “تويتر”، أن طريقة التسجيل في “مساند” تتم من خلال الدخول على موقع “مساند” الإلكتروني، واختيار تسجيل مستخدم جديد، ومن ثم تعبئة نموذج البيانات الشخصية، والتحقق من الهوية بعدما يتم إرسال كود التفعيل على رقم الجوال المخزن في “أبشر”.
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