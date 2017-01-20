رصد مقطع فيديو متداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مغافلة أحد الأشخاص لبائع في أحد محلات السوبر ماركت وهروبه من المحل دون دفع الحساب.
وأظهر المقطع الذي صُور اليوم (الجمعة) عند الساعة العاشرة صباحاً السارق وهو يهرب من المحل وينطلق بسرعة إلى سيارته، في حين حاول البائع اللحاق به دون جدوى.
وأفاد ناشر المقطع موسى العروي بأن السارق وافد من جنسية عربية، مشيرا إلى أنه سرق من المحل علبة سجائر، وأن السرقة حدثت في أحد أحياء مدينة تبوك.
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