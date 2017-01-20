ألزم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لجنة الاحتراف بالبت بشكل رسمي في طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف إلتون خوزيه في كشوفاته خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد اطلاع المجلس على الموضوع والمستندات ذات العلاقة وما قدم من قبل جميع الأطراف، ودراستها من جميع الجوانب القانونية، مطالبا اللجنة بالرد وفق لائحتها وإجراءاتها النظامية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن.
وأكد البيان على أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويكفل لها حق الدفاع عما تراه جزءاً من مكتسباتها الشرعية، باللجوء للجهات القضائية المختصة عبر القنوات القانونية المتاحة محليا ودوليا. وفق “أخبار 24”.
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