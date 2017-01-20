أصدر موقع “Passport Index” تصنيفاً لأفضل وأقوى جوازات السفر في العالم للعام 2017، حيث تصدر جواز السفر الألماني القائمة، وفي المركز الـ60 جاء الجواز السعودي .
ويعتمد التصنيف على عدد الدول التي يتيح الجواز لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة أو الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى مطاراتها، حيث يتيح جواز السفر الألماني لحامليه الدخول إلى 158 دولة دون تأشيرة مسبقة، فيما حل الجوازان السويدي والسنغافوري ثانيين بالتساوي بـ157 دولة لحامليهما.
وتمنح جوازات سفر كل من الدنمارك و فنلندا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والنرويج وبريطانيا وأمريكا لحامليها دخول 156 دولة دون تأشيرة، وبذلك حلّت في المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.
وعربيا احتل جواز السفر الإماراتي المركز 28، حيث يتيح لحامله دخول 122 دولة دون تأشيرة، ويليه جواز السفر الكويتي في المركز الـ51، والقطري في المركز الـ52، ثم البحريني في المركز الـ56، والعماني في المركز 58، والسعودي في المركز الـ60 بـ 67 دولة بدون تأشيرة.
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