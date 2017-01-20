أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، أن الحسم المبكر مهم للغاية في مباريات الكؤوس، موضحاً أن ما حدث لفريقي الاتحاد والشباب في دور الـ32 من بطولة كأس الملك يعتبر جرس إنذار لفريق النصر قبل مباراة الغد أمام فريق الفيحاء.
وكانت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قد شهدت بالأمس مفاجأة بخروج فريق الشباب على يد فريق وج بعد الهزيمة بهدف دون رد، ثم تكرر الأمر ذاته اليوم بعد هزيمة الاتحاد أمام الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن دور الـ32 من المسابقة.
وقال الهريفي عقب هزيمة الاتحاد: “الحسم المبكر مهم .. خروج الاتحاد وقبله الشباب هو جرس إنذار للنصر ، الفرق قليلة الإمكانيات تستأسد لإثبات الوجود .. لذلك احسموها مبكراً”. وفق “المواطن”.
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