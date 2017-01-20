تغنى عضو شرف نادي النصر ،عبدالله العجلاني بنادي الطائي وجماهيره بعد الفوز الغالي ضد الاتحاد بهدفين لهدف مساء الجمعة وتأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وتجاوز فريق الطائي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى عقبة نظيره الاتحاد بهدفين لهدف ،في مفاجأة من العيار الثقيل ،ليودع العميد بطولته الأولى ويتقدم الطائي لدور الستة عشر ويلاقي نظيره العدالة.
قال الشرفي عبدالله العجلاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعليقا على تأهل الطائي لدور الستة عشر من الكأس : ” الطائي فريق كبير وله تاريخ ويستحق الفوز .. يكفي أنه من حائل .. الف مبروك يستاهلون “. وفق “النادي”.
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