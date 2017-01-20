أكد الناقد الرياضي محمد البكيري أن مجاملة أنصاف اللاعبين تسببت في خروج فريق الاتحاد من دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الهزيمة اليوم أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقال البكيري عقب نهاية اللقاء: “مبروك لفارس الشمال الفوز والتأهل. ولا عزاء لنمور بلا مخالب بسبب مجاملة أنصاف لاعبين بقميص عميد الأندية”.
وأضاف: “فريق متذيل الترتيب.. فريق استوعب طريقة مدربه الجديد في أيام.. فريق قاتل من أجل الفوز.. هو فريق يستحق الاحترام”.
وكانت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قد شهدت بالأمس مفاجأة أخرى بخروج فريق الشباب على يد فريق وج بعد الهزيمة بهدف دون رد. وفق “المواطن”.
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