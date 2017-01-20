يواصل 14 مدرباً يقودون أندية دوري جميل للمحترفين، استعداداتهم لاستئناف المنافسات في موسم دخل منعطفاً مهماً سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو البقاء.
ويقدم الموقع الرسمي لدوري جميل عبر مجموعة من التقارير سيرة ذاتية رقمية عن كل مدرب من مدربي دوري جميل، حيث نلقي الضوء في التقرير التالي على مدرب الأهلي، السويسري كريستيان جروس:
كريستيان جروس – الأهلي
الجنسية: سويسري
العمر: 62 عاماً
مسيرته كلاعب: لعب لأندية جراسهوبرز – لوزان سبورت – نيوشاتل – بوخوم الألماني – سانت جالين – لوجانو.
مسيرته التدريبية: بدأ مسيرته مدرباً لفريق ويل ثم جراسهوبرز الذي لعب له من قبل، ودرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبازل السويسري وشتوتجارت الألماني ويانج بويز السويسري والأهلي. وفق “أخبار 24”.
إنجازاته مدرباً:
– جراسهوبرز: الدوري السويسري مرتين والكأس مرة واحدة.
– بازل: الدوري أربع مرات والكأس 4 مرات.
– الأهلي: لقب لدوري المحترفين ومثله لكأس ولي العهد ولقب لكأس الملك.
– قاد الأهلي في في 11 مباريات بدوري جميل حتى الآن فاز في 9 وخسر مرتين.
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