حقق الأهلي فوزاً صعباً على الشعلة بهدفين لهدف ليتأهل إلى دوري الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة مساء اليوم الجمعة، بكر سلمان المؤشر بإحراز الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة 15 بالشوط الأول، وأدرك اللاعب سعد الدوسري هدف التعادل للشعلة عند الدقيقة 50، وخطف حسين المقهوي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الزمن بدل من الضائع، وشهدت المباراة مشاركة اللاعبان المنضمان مؤخراً للأهلي سعيد المولد والعراقي سعد الأمير. وفق “الرياض”.
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الأهلي يحقق فوزاً صعباً على الشعلة ويتأهل في كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي يحقق فوزاً صعباً على الشعلة ويتأهل في كأس خادم الحرمين الشريفين
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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