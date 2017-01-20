ضمن برامج نادي الحي بثانوية ابن النفيس ( إجازتي ) بمحافظة الخرج أقيم عصر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 1438هـ احتفالية فرحة نجاح لطلاب المرحلة الإبتدائية بمشاركة أكثر من 50 عضواً من أشبال النادي .
هذا وقد بدأ الحفل بكلمة من قائد النادي الأستاذ عقيل بن خلوف العنزي هنأ فيها أعضاء النادي بالنجاح وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح ثم أقيم برنامجاً رياضياً متكامل اشرف عليه الأستاذ فهد بن مبارك الدوسري وبهذه المناسبة اختتمت الاحتفالية بتوزيع الكيك والعصير على الحضور.
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