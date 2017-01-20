أمتدح الاستاذ ابراهيم بن محمد الدهيمان رئيس لجنة التواصل مع الاندية في منتدى أندية الظل الذي نظمه واستضافه النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة مؤخراً . أمتدح التجاوب الكبير الذي وجدته لجنته اثناء تواصلها مع غالبية أندية الظل في المملكة العربية السعودية . مضيفاً ان جميع الاندية ابدت رغبتها بالمشاركة في المنتدى وكانت متفاعلة بشكل واضح وكبير .. ويضيف الدهيمان قائلاً : ان تجاوب وتفاعل الاندية للمشاركة في المعارض المصاحبة اضطرنا للاعتذار الى عدداً من الاندية . نظراً لضيق المساحة المخصصة للمعارض المصاحبة . وحيث ان تجاوب وتفاعل الاندية فاق توقعاتنا وفاق العدد الذي كنا نستهدف حضوره من أندية الظل للمشاركة في المعارض المصاحبة للمنتدى.
ويبين الدهيمان ان هذا التجاوب الكبير يعطي دلاله كبيرة جداً على مستوى النجاح المتميز الذي حظى به منتدى أندية الظل الذي اختتم مؤخراً .
وعن الصعوبات التي واجهها المنتدى .. يقول الدهيمان : في لجنة التواصل مع الاندية لم نواجه أي صعوبات تذكر فقد سخرت لنا ادارة النادي وادارة المنتدى كافة التسهيلات اللازمة والخدمات الضرورية سواء كانت خدمات مباشرة او خدمات مساندة .. ولله الحمد كان النجاح حليفنا.
ويوضح الدهيمان انه من خلال تواصله مع عددا من اندية الظل اكتشف ان الجميع يسعون لتحقيق هدف وطني سامي وهو خدمة قطاع الشباب والرياضة من خلال انديتهم.
وان الجميع يضعون امال كبيرة وعريضة على المنتدى لتحقيق غاياتهم واهدافهم التي تخدم القطاعين الرياضي والشبابي في المملكة العربية السعودية .
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