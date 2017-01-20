وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز – ممثلة بمعهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية- مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك صباح الأربعاء الموافق20/4/1438هـ بمكتب معالي مدير الجامعة .
وقع المذكرة من قبل الجامعة الدكتور عبد العزيزبن عبدالله الحامد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، ومن قبل مركز الأبحاث الدكتور ذعار بن نايف بن محيا مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة أمين اللجنة العليا .
ويعد مركز أبحاث مكافحة الجريمة مركز أبحاث استراتيجي لدعم القرار الأمني لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ويقدم أيضا الدراسات الميدانية والتطبيقية والتقارير الدورية التي ترصد المظاهر الإجرامية والسلوك الإجرامي؛ للمساعدة في صناعة قرار أمني مبني على دراسات وبحوث علمية وتطبيقية.
من جانبه عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تساعد على الحد من انتشار الجريمة داخل المجتمع، موضحا بأن الجامعة سوف تسخر جميع إمكانياتها البشرية والمادية من أجل حفظ أمن هذا الوطن المعطاء وذلك من خلال عمل بحوث ودراسات تساعد على خفض معدل الجريمة .
حضر توقيع هذه الاتفاقية كل من : الدكتور عبدالله بن عبدالله الجمعة وكيل الجامعة، والدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية، والدكتور ماجد الرويبخ رئيس البحوث والدراسات بالمركز .
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