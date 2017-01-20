وثقت كاميرا مراقبة في أحد محلات العود والعطور، لحظة سرقة لص لحقيبة، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت ممتلئة بالعود الفاخر.
ويظهر في المقطع المتداول العامل في المحل وهو يعرض للزبون بعض الأشياء الموجودة ليطلع عليها، ليستغل اللص انشغال العامل بعدما خدعه بطلبات أخرى تستدعي انتقاله إلى مكان آخر، ويسرق حقيبة كانت على الطاولة ويفر هارباً خارج المحل.
كما أبان المقطع عودة العامل الذي وجد الزبون قد اختفى من المحل مع حقيبة العود، ليسارع خارج المحل أملاً في اللحاق به ولكن دون جدوى.
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