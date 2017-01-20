وثق مقطع فيديو نزهة برية للأمير الوليد بن طلال، برفقة أسرته على مصب وادي رماح شرق العاصمة الرياض.
ونشر الأمير الوليد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم (الجمعة) معلقاً عليه بقوله: “مع ابني خالد وابنتي ريم وحفيداتي على مصب وادي رماح في صحراء الرياض”.
وأظهر المقطع جانبا من نزهة الأمير وأسرته في المكان الذي احتوى على بحيرة كبيرة وبجانبها عدد كبير من الخيام التي أعدت للنزهة، كما وثق مداعبة الأمير لأحفاده الصغار، وأنهى الأمير الرحلة بمقابلة مجموعة من المواطنين وتوزيعه عليهم سيارات وشققا سكنية ضمن مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية.
وفق “أخبار 24”.
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