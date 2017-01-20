أعلن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي اليوم (الجمعة) عن إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة بلغت (975) جراما، كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.
وأوضح فيصل الدباغ مدير عام الجمرك أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، تم الاشتباه في حقيبة الملابس الخاصة بالراكب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على على حافظة طعام وبعد فك قاعدة الحافظة عُثر على (975) جراما من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مبيناً أن مادة “الميثامفيتامين” تُعد من المواد الكيميائية المخدرة التي يمنع دخولها، لما لها من خطورة على صحة الفرد، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإدمان.
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