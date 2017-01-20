افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس الخميس، طريق جسر سلطانة تقاطع بنبان مع صلبوخ الجديد، والذي سيساهم في ربط محافظات شمال غرب الرياض بالعاصمة.
ويبلغ طول الطريق مع الربط 1250 متراً، فيما يبلغ طول الجسر 100 متر، وسوف يربط المشروع طريق الرياض القصيم السريع بطريق الرياض صلبوخ حريملاء، والمار بمحاذاة مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، ويعتبر المشروع ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية بمنطقة الرياض.
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