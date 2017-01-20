نشرت السفارة الأمريكية بالرياض عبر حسابها في “تويتر” اليوم مقطع فيديو يرصد زيارات الرئيس الأمريكي أوباما للمملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته اليوم الجمعة، ليحل مكانه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سينصب اليوم.
وأظهر المقطع أن الرئيس أوباما زار المملكة خلال فترة رئاسته المنتهية اليوم المملكة 4 مرات، الأولى كانت عام 2009م لمناقشة العلاقات المشتركة بين البلدين، وتباحث خلال الزيارة مع الملك عبدالله، وأهداه حينها الملك عبدالله وساماً ذهبياً، أما الزيارة الثانية فكانت عام 2014 لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
في حين كانت زيارة الرئيس الأمريكي أوباما الثالثة للمملكة في عام 2015م عندما حضر وبرفقته زوجته ميشيل أوباما لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالله وتهنئة الملك سلمان بتوليه الحكم، بينما كانت الزيارة الرابعة له في أبريل 2016م، واجتمع خلالها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وفق “أخبار 24”.
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