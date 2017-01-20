نفى المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الجمعة)، صحة ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من المواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تواجدهم في استراحة تقع غرب مدينة الرياض.
و أكد أن العمل جارٍ حالياً على تحديد هوية صاحب المقطع لتطبيق النظام بحقه، مشيراً إلى أن الشرطة راجعت قيد البلاغات الواردة وتبين عدم وجود أي بلاغ مماثل حتى تاريخ هذا التصريح. وفق “أخبار 24”.
ودعا العقيد الميمان الجميع إلى البعد عن تداول الإشاعات والأخبار المغلوطة.
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