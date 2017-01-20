دعت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية الراغبين في الالتحاق بوحدات المظليين والقوات الخاصة، للتقديم إلكترونياً أو مباشرة لدى مكاتبها للتجنيد بدءاً من الأحد القادم وبصفة مستمرة.
وبينت اللجنة أن التقديم سيكون متاحاً عبر الموقع الإلكتروني للقوات البرية، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون عمره بين 18-26 عاماً بالنسبة لحملة الثانوية العامة، وألا يزيد العمر على 30 عاماً لحملة الشهادات الجامعية والكليات، وألا يقل طول المتقدم عن 165 سنتيمتراً، وأن يكون لائقا طبياً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الإعلان أن المتقدم سيقبل في الرتبة التي تناسب مؤهله مع مزايا مالية أخرى، داعياً المتقدمين لاصطحاب المستندات اللازمة، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي http://www.rslf.gov.sa
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