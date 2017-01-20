ودع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32، إثر هزيمته من نظيره الطائي، في ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج الشباب على يد “وج”.
لم يقدم الفريقان شيئا في شوطي اللقاء الأصليين، لينتهيا بالتعادل السلبي، وفي الشوطين الإضافيين، وتحديدا الدقيقة 92، تقدم فريق الطائي عن طريق لاعبه سليمان الشمري، وضاعف النتيجة حسين الحجي في الدقيقة 94.
وقلص نتيجة اللقاء للاتحاد لاعبه عبدالعزيز العرياني في الدقيقة 99، ليودع فريق الاتحاد بطولة كأس الملك، في ثاني مفاجأة على يد فريق من الدرجة الأولى، بعد خروج الشباب أمام وج.
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