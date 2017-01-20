في ليلة وفاء سطرها زملاء المربي الفاضل الاستاذ ناصر بن زيد المحسن المرشد الطلابي في متوسطة حطين بمناسبة تقاعده وترجله عن التعليم ، حضرها زملاءه المدرسين واصدقاءه السابقين في سلك التعليم .
بدا الحفل الذي قدمه الاستاذ عبدالله الحربي بالتدشين بعدها القران الكريم القاع الاستاذ غانم الغانم بعد ذلك تتالت مشاعر الزملاء تجاه مربيهم واستاذهم ابا زيد التي اعطوا من خلالها المواقف الجميله التي احتضنتها السنوات الماضيه .. ثم عرض لابرز ماقدمه ابازيد للاجيال خلال مسيرته التعليمية.
ثم كلمة لابازيد شكر فيها كل من حضر الحفل وانه غير مستغرب على الوافين امثالكم ..
ثم كرم زملاءه بهدايا قدمها مديره السابق الاستاذ هالد القحيز والاستاذ عبدالله الجميع والاستاذ ابراهيم الدواس والاستاذ عبدالله دغيم الشمري والاستاذ عقيل خلوف العنزي وحضور الاساتذه ناصر الكنهل وجابر العسيري ومحمد الغامدي ومحمد العنزي وعبدالرحمن العتيبي وعبدالرحمن الجذمي وعلي الرويتع وخالدالزهراني وغانم الغانم
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