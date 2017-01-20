أعلنت وزارة التعليم بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول السعوديين للعام الدراسي القادم في مدارس التحفيظ الحكومية التي يجري بها المفاضلة 8/ 5 / 1438.
وأضافت يتم تسجيل الطلاب السعوديين أو غيرهم في المدارس الأهلية أو الأجنبية أو المدارس التي تطبق البرامج الدولية في 8 / 5 / 1438، الطلاب السعوديين من أمهات سعوديات ومن آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن التي لاتجري بها مفاضلة في 7 / 6 / 1438، الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين في 5 / 7 / 1438، الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل ممن يعمل أولياء أامورهم في القطاع الحكومي 26 / 7 / 1438
وتابعت يبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة والذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 11 / 8 / 1438، وتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى معتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 25 / 8 / 1438 هـ وتسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة أو خارج المملكة في 19/ 12 / 1438. وفق “صدي”.
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