وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانامو مساء أمس الخميس.
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح أمس بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة.
وأَضافت أنه تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم، مؤكدة بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
وفق “صدي”.
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