قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، أن «سابك» سترفع ميزانية البحث والتطوير بنسبة 3% لعام 2017، في إطار تركيزها على الموارد البشرية، إذ إن الأبحاث والحلول المبتكرة أسهمت في ابتكار 150 منتجا جديدا ما حقق عائدا مجزيا للشركة.
وأشار إلى أن سابك لا تزال تستهدف السوق المحلية بالحديد، ولا يوجد توجه للتصدير، مبينا أن نتائج الشركة خلال العام الماضي إيجابية في الأسواق الأمريكية، فيما تتوافر لدى الشركة قدرة على التعامل مع جميع متغيرات السوق، خصوصا أن لديها مصنعين في السوق الأمريكية، والأسواق الآسيوية والأوروبية.حسب عكاظ
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الخميس) بمقر الشركة بالرياض، وأضاف أن «سابك» ستحرص على استحداث مركز إمدادات سابك بأفريقيا، وستعمل على وضع إستراتيجية لذلك خلال العام الحالي، لافتا إلى أن صفقة استحواذ سافكوت على نسبة سابك في ابن البيطار تحت الدراسة وتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من هذا العام.
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