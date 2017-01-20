ذكرت وسائل إعلام أمريكية ان المتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي؛ 24 عاماً، يرفض تسليم نفسه لشرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، مطالباً باستمرار محاكمته في مينيسوتا التي يقيم فيها.
وقالت أن القاتل كولين أوسبرن؛ 27 عاماً موقوفٌ لدى شرطة ولاية مينيسوتا؛ حيث تمّ إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، ويرفض طلب تسليم نفسه لشرطة ولاية ويسكونسن التي شهدت الجريمة، ويطالب باستمرار باستمرار محاكمته في مينيسوتا.
يذكر أن قاضي ولاية مينيسوتا أصدر قراراً بعدم إطلاق سراح المتهم إلا في حال وجود كفالة مالية قدرها مليونا دولار، كما حدّد يوم الثلاثاء المقبل جلسة لمناقشة تسليمه لشرطة ويسكونسن في حال استمر المتهم رفض تسليم نفسه طوعاً للجهة المطلوب لها. وفق “صدي”.
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