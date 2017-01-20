قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، إن الهيئة قررت ابتعاث 150 مهندساً سعودياً عاطلاً لبريطانيا، 100 منهم لتعلم اللغة الإنجليزية و50 آخرين لاكتساب مهارات هندسية إضافية.
وأوضح الدكتور البقعاوي، أن المهندسين الذي سيُبتعثون لتعلم الإنجليزية سيدرسون بأحد أفضل المعاهد البريطانية لتعليم الإنجليزية، بهدف تطوير مهاراتهم في التواصل وزيادة فرصهم الوظيفية، فيما يبتعث 50 آخرون لمعهد متخصص لاكتساب مهارات هندسية، لزيادة فرصهم الوظيفية أيضاً.
وكشف رئيس “هيئة المهندسين”، أن الهيئة تسعى لتشجيع المكاتب والشركات الهندسية لتوظيف المهندس السعودي، وتقدم لها حوافز مقابل ذلك، بمنح المكتب 10 نقاط في تصنيف المكاتب الهندسية عند توظيف مهندس سعودي، بجانب منح المكتب أو الشركة نسخة مجانية تحوي 20 من البرامج الهندسية التي يصل سعر الواحد منها إلى 30 ألفا. وفق “أخبار 24”.
كما تحمل الهيئة نفقات التأمين المهني للمهندس السعودي، وتقدم دورات مجانية لإكساب المهندس مهارات إضافية، بجانب إعلان قائمة بالمكاتب التي توظف مهندسين سعوديين في موقع الهيئة وفي المناسبات والمؤتمرات التي تنظمها، مبيناً أن المهندس السعودي يعاني من التهميش وليس متبطلاً كما يردد البعض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج