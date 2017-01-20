تجمع عددٌ من المواطنين في صالات مديرية المياه بالخبر، اعتراضاً على ارتفاع قيمة الفواتير وتأخر وصول إشعارات الفواتير، حيث وصلت قيمة فاتورة مواطن إلى 73 ألف ريال خلال 4 أشهر فقط، فيما أبانت مصادر أن أعلى شكوى منذ بداية التسعيرة الجديدة جاءت من مواطن معترض على فاتورة بقيمة 400 ألف ريال.
وأبدى مراجعون استياءهم من الارتفاع الضخم الذي تشهده فواتير المياه بالمنطقة الشرقية بسبب أخطاء في قراءة العدادات، وعدم وصول إشعارات الفواتير للمشتركين طوال 8 أشهر نتيجة التضارب في مسؤولية قراءة العدادات ما بين مديرية المياه وشركة الكهرباء، الأمر الذي أدى لتضاعف مبالغ الفواتير دون سابق إنذار.
وقال المواطن محمد المطيري وفقاً لصحيفة “اليوم” إن فاتورة منزله ارتفعت من 100 ريال إلى 5 آلاف ريال، وذلك لتوقف صدور فاتورته طوال الـ 9 الأشهر الماضية رغم إبلاغه القسم المختص بذلك.
فيما أكد محمد اليامي أن فاتورته وصلت إلى 6 آلاف ريال مقارنةً بـ200 ريال في السابق، وذلك بسبب تراكم قيمة الفواتير دون صدورها أو إشعاره بها لما يقارب 8 أشهر، نتيجة إشكالية لدى الجهة المسؤولة في مديرية المياه.
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