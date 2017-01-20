كشف مصدر عدلي في كتابة العدل بالرياض، أن وزارة العدل أصدرت توجيها بالتدقيق في 21 صكا لأراضٍ سكنية متفرقة في أحياء تبوك القديمة، للتأكد من صحتها، كون هذه الصكوك أصدرت بحجج استحكام قديمة.
وأوضح المصدر، أن هذه الأراضي السكنية تصل مساحة الواحدة منها إلى أكثر من 1500 متر مربع، وتنحصر في أحياء سلطانة، وملحق سلطانة، والخالدية والأخوياء، مشيراً إلى أنه تم الاستيلاء عليها عن طريق قاضٍ سابق ورجل أعمال شهير.
وكان القاضي السابق ورجل الأعمال قد تورطا في قضية الاستيلاء على تلك الأراضي بعد تسويرها، ما دفع وزارة العدل للتوجيه بتدقيق المعاملات والصكوك التي جمعت الطرفين، وصدرت توجيهات عليا بوقف هذه الصكوك، وإلزام أصحابها بتوقيع تعهدات بعدم التصرف فيها بالبيع، لحين التأكد من نظاميتها. وفق “أخبار 24”.
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