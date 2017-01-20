كشفت مصادر مقربة من مدرب الشباب سامي الجابر نيته تقديم استقالته من تدريب فريق الشباب بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد خروج الشباب من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج بالخسارة بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة ،حيث يتوقع أن يعلن النادي ذلك خلال الساعات القريبة القادمة.
كما اشارت نفس المصادر أن المدرب ” عبدالرحمن الحمدان ” مدرب فريق حطين سيتولى تدريب فريق الشباب خلفا للجابر ،وكان الجابر قد وقع بداية الموسم الحالي مع نادي الشباب عقدا يستمر لثلاثة مواسم بمبلغ قارب العشرة ملايين ريال كأغلى مدرب سعودي. وفق “أخبار 24”.
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